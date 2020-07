"Me voy, no quiero que me maten". Desesperado y vencido, Ramón A., de 50 años y dueño de la casa de Libertad al 1400 de Villa Gobernador Gálvez que fue baleada cuatro veces en los últimos dos meses, decidió dejar la provincia para poner a resguardo a su familia. Las amenazas comenzaron el 28 de junio, cuando, vía WhatsApp, le reclamaron 300.000 pesos. Después llegaron los tiros el 16, el 18 y el 22 de julio. La última vez fueron diez impactos en la pared y el portón del garaje. Por debajo de la puerta le pasaron una nota que decía: "Paga o la maestra (su esposa) muere y a la gomería (su negocio en Rosario) no la abrís más". Entonces la policía detuvo a un menor como responsable del hecho. El lunes a la noche Ramón sufrió la última amenaza, la que lo decidió a dejar todo e irse. Un hombre se le acercó y le dijo que tenía que pagar un millón de pesos en nombre de "Guille" para seguir adelante con un nuevo emprendimiento comercial en la zona sur. Por eso Ramón cree que los hechos "pueden venir de la banda de Los Monos". Ramón tiene una hipótesis sobre los ataques. "Cuando iba a poner un negocio en la zona sur de Rosario se acercaron unos tipos y me dijeron que tenía que pagarles un millón de pesos. No quise pagar y pasa esto. Me dijeron que venían en nombre de ‘Guille’, pero otras personas me negaron que haya sido esa persona. No sé, nadie me protege y no quiero que maten a mi familia", contó.