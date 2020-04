A raíz del parate económico por la cuarentena, la fábrica de alfajores Havanna resolvió no convocar a 249 empleados temporarios, ya que desde el inicio de la medida no tiene actividad.

Estos operarios, que son llamados en épocas de mayor demanda, representan el 58% del total que tiene la tradicional firma con sede en Mar del Plata. La fábrica recién empezó a retomar la actividad la semana pasada, ya que desde el inicio de la cuarentena no tuvo producción y las bocas de distribución también estuvieron cerradas. Debido al régimen irregular de contratación -como temporarios-, el titular de la empresa salió a aclarar en diversos medios que a su criterio no incumple el decreto del gobierno nacional que impide realizar despidos. "No son suspensiones, ni siquiera. Simplemente teníamos la opción de no llamarlos y no lo hicimos", aseguró Alan Aurich.