L as redes sociales son espacio de descargo por estos días para miles de argentinos que están varados en el exterior. Se estima que al menos 23.000 están en espera de que Aerolíneas Argentinas los rescate con los vuelos de repatriación que anunció al confirmarse la pandemia de coronavirus. Hay cinco aviones por salir para Europa y Estados Unidos pero el cierre de fronteras en el viejo continente complicó aún más el operativo. Según detallaron ayer funcionarios de la Cancillería a cargo de Felipe Solá, el gobierno está desplegando un operativo de contención en más de 55 consulados alrededor del mundo para atender el reclamo de los que quieren volver al país.

Se confirmaron cinco vuelos programados de Aerolíneas Argentinas para regresar entre el 19 y 20 de marzo desde Miami y Madrid. Pero también adelantaron en el gobierno que desde el Ministerio de Transporte se negocia con empresas aéreas de otros países para que dispongan de los vuelos programados de regreso a Buenos Aires. "Esta negociación con las compañías privadas aéreas se hace difícil porque no quieren perder dinero con vuelos que regresarán vacíos a sus lugares de origen", dijeron las fuentes oficiales.

Las dificultades que tiene el "operativo de rescate" son varias, por ejemplo, el canciller Solá dialogó el último lunes con autoridades de Marruecos y de España porque hay un grupo grande de argentinos varados en el país africano, pero los españoles no los dejan entrar para poder regresar a la Argentina vía Madrid. En tanto, hay muchos argentinos que se encuentran en otras capitales de Europa pero que no se pueden trasladar a Madrid o a Roma.

Una mujer contó en el aeropuerto de Madrid que lleva tres días durmiendo en el aeropuerto y todavía no consiguió un pasaje para volver. "Estoy desde el viernes, fue mi tercera noche durmiendo acá. No me dicen absolutamente nada. Es super angustiante porque no sabés si te vas a ir, si te estás enfermando acá, no tenemos para comer, los dispensers empezaron a vaciarse", agregó.