C on 41 nuevos casos, Argentina sumó ayer un total de 266 infectados por el COVID 19 (coronavirus). Así lo confirmaron las autoridades del ministerio de Salud, que anunciaron que no se registraron ayer víctimas fatales, por lo que la cifra se mantiene en 4.

Además, trascendió un informe del comité de crisis de seguimiento de la pandemia con proyecciones de escenarios positivos y negativos sobre nuestro país: allí se estima que si la cuarentena funciona, Argentina podría tener en junio solamente unos 250.000 casos, mientras que el peor pronóstico arroja el temible número de 2 millones de personas.

En el comunicado difundido por la cartera a cargo de Gines González García especificaron que de los nuevos casos 8 son en la provincia de Buenos Aires, 12 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 en Córdoba, 7 en Chaco, 5 en Tucumán y 1 en Misiones, una provincia que hasta el momento no tenía.

De los 41 casos, 17 corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria, mientras que 11 son contactos estrechos de casos confirmados. El dato del tercer día de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional al menos hasta el 31 de marzo es menor al que se difundió el sábado, cuando la cantidad de nuevos afectados ascendió a 67.

Plan estratégico

Ayer se conoció un informe que el Ministerio de Salud elaboró con la colaboración de especialistas sobre cuatro escenarios posibles para nuestro país respecto de la pandemia.

Allí se destaca la importancia de adoptar medidas tempranas y la colaboración de la población para evitar un número considerable de contagios, que pondría en jaque al sistema sanitario. De ahí la insistencia del Presidente sobre ambos temas.