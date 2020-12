La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, manifestó ayer la preocupación porque la curva de contagios de coronavirus "está subiendo en todo el país" y llamó a no descuidarse a los grupos de riesgo. "Estamos preocupados porque la curva está subiendo en todo el país y más con esas fechas de encuentros", sostuvo la ministra y estimó que "van a ir aumentando" los contagios porque "hay fiestas, reuniones, movimientos de viajes". Martorano explicó que "hoy los índices no son malos (en Santa Fe) y hay buena disponibilidad de camas, pero eso no debe dejarnos tranquilos". Además, recordó que "falta mucho tiempo para vacunar a más del 60 por ciento de la población, y eso sucederá en julio o agosto" del año próximo.