R icky Martin se mostró a corazón abierto en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. El cantante confesó que está pasando la cuarentena junto con su madre, su marido y sus cuatro hijos, y que es él quien sale a hacer las compras: "Me pongo barbijo, anteojos, guantes, llevo mi botellita de alcohol y soy casi un astronauta que va hacia la calle". Mientras les hablaba a más de 11.000 personas de diferentes partes del mundo en los primeros minutos del vivo, dijo que durante estos días de aislamiento en su casa de Beverly Hills, Los Ángeles, intenta mantener la calma: "La palabra que define mejor todo esto es ‘sentir’. Lo más importante es conectar con lo que está ocurriendo y permitirnos sentir al respecto. Tengo días de completa paz y días donde lloro porque siento miedo. Soy padre y soy el que sale a hacer las compras".

Transparente y cercano, el artista puertorriqueño contó por qué decidió salir él al supermercado y a la farmacia: "Teniendo aquí en mi casa a las personas que amo, no quiero que nadie más que yo tenga que exponerse. Confío en mis cuidados y en que desinfecto todo muy bien. Prefiero ser yo quien tome esa responsabilidad". Y agregó con preocupación: "Es fuerte pensar que volverás a casa con algo y contagiarás a la gente que amas, pero tengo que hacerlo. Soy el papá". "He tenido mis altas y bajas, sentí miedo, coraje, frustración, incertidumbre, depresión, tristeza, pero todo esto nos está pidiendo calma, silencio. Es un gran cambio y el cambio también es evolución. La humanidad está sintiendo todo esto y a mí me ayuda la música, así que espero que a ustedes también. Voy a volver al estudio a plasmar todo lo que estoy sintiendo. Se está creando un código nuevo de vida, en plena actitud de supervivencia, y esos son temas que hay que tocar".

Cabe agregar que el querido artista está colaborando a través de su fundación, Ricky Martin Foundation: "Me llena profundamente de emoción contarles que estamos entregando equipos de protección para nuestros profesionales de la salud en Puerto Rico. Este es sólo el comienzo. Nuestro deseo es poder impactar lo antes posible en más países que necesitan nuestra ayuda", finalizó.