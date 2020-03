L a carrera futbolística de Javier Mascherano siempre fue muy destacada. A lo largo de los años, con varios clubes sobre sus hombros, la Selección Nacional resultó el lugar donde el Jefecito marcó a fuego su gran trayectoria. Antes de arribar en la actualidad a Estudiantes, el mediocampista estuvo en la liga de China, donde jugó dos años, y en medio de la incertidumbre que existe en el mundo por la pandemia del coronavirus, contó su experiencia en Wuhan y lo que sucede hoy en día en el país asiático. Masche" jugó en el Hebei Fortune y entrenó en la ciudad donde se empezó a gestar el virus. Allí conoció la cultura asiática y profundizó sus conocimientos acerca de la sociedad milenaria que se caracteriza por la alimentación exótica y extravagante.

"Se reconoce a los chinos por todo lo que comen. Incluso hay un mercado enorme que preparan hasta cualquier insecto. Yo no probé, pero la realidad es que cuando hablé con el traductor que tenía allá, me dijo que todavía no tienen la información exacta de dónde salió el virus", destacó el mediocampista. en diálogo con el periodista Federico Bulos en su canal de Youtube, y agregó que "el primer año que llegué hicimos la pretemporada en Wuhan, que es donde comenzó el virus. Fue en 2018 y estuvimos un mes, pero el año pasado también estuvimos una semana".

Mascherano luego siguió contando que "allá tienen una sospecha de que haya salido de la sopa de murciélago, pero al día de hoy todavía no se sabe. También hay que entender que son 1.500 millones de personas y es muy difícil encontrar alimentos para todos. No los justifico, pero la realidad es que son tantas las personas que muchas veces hay gente de la China profunda que no tiene acceso a los alimentos tradicionales que tiene el resto del mundo".

Luego agregó que "ellos son fanáticos de la comida. Siempre en abundancia. Hacen banquetes como en la época de los vikingos. También tiene relación con el hecho de que se hayan abierto al mundo en los últimos tiempos. Pero cuando nosotros también le decimos que comemos las mollejas, el chinchulín o la tripa gorda de la vaca se sorprenden. Es un tema cultural de cada país".

Su retiro

El interrogante se mantiene latente. ¿Qué pasará con Mascherano pasará luego de su retiro profesional. Y el propio Jefecito no dudó en responder: "Habrá que ver si hay Mascherano técnico. Creo que decir que uno va a ser entrenador es arrogante. Uno intenta pensar en el futuro y planifica, yo quiero seguir ligado al fútbol, lo más parecido a ser jugador y lo más cercano es ser entrenador, pero tiene que ver con las capacidades de cada uno. Tengo que ver si estoy capacitado a ser o no entrenador", finalizó.