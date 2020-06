M ientras la ola de contagios del Covid-19 crece, la pesca deportiva se destraba en algunas regiones de nuestro país y nos deja sacar la cabeza para sacudirnos un poco el tedio que nos genera abstinencia de naturaleza. Si la medida está bien o mal sería para otro análisis, lo seguro es que si ponemos empeño, cuidado y respeto por el otro, la podemos practicar con total seguridad y no trasladar el contagio de este miserable virus a nuestro prójimo. En este sentido La Feliz fue la noticia de la semana debido a la repercusión mediática que tuvo, y se pudo ver entrevistas a pescadores en los noticieros del día. Mar del Plata volvió a recuperar esta actividad gracias al esfuerzo mancomunado de asociaciones, grupos y medios de comunicación vinculados al deporte del silencio, quienes trabajaron en conjunto para convencer al intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, de que era viable un rato de esparcimiento y de paso llevar algo para la mesa. Esta prueba piloto seguramente sea la posibilidad de probar que los pescadores somos ordenados y cumplimos con las normativas con tal de ver volar el plomo al agua. Ya después de una semana de aplicada esta medida el balance es bueno en cuanto al comportamiento de los pescadores y de la pesca que se vino dando, la cual en esta zona indefectiblemente termina en la mesa. Las condiciones determinadas en el protocolo publicado por el secretario de desarrollo productivo e innovación Fernando Muro indican que esta actividad se puede realizar de lunes a viernes de 7 a 16, estando prohibido los sábados, domingos y feriados. También se especifica que es para consumo personal y no recreativo, lo cual evidentemente deja afuera encuentros, concursos y reuniones de cualquier tipo. El dossier destaca claramente la limpieza de todos los elementos con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina en 1 litro de agua y/o utilizar solución alcohólica al 70%. En caso de manipular material reutilizable, se deberá realizar el correcto lavado cada vez que se utilice. Puntualiza que debe desarrollarse en la zona de barrancas, tanto del norte como del sur de la ciudad, y en playas perfectamente delimitadas y que la autoridad competente dictamine. Se prohíbe terminantemente la presencia de pescadores en cualquiera de las escolleras y/o defensas costeras. En todos los casos, la permanencia en el sector de pesca deberá ser con un distanciamiento social de al menos dos metros entre cada pescador, sin excepción. El traslado de los pescadores se hará en vehículo particular, desde el lugar de residencia hasta el sector elegido para pescar, no pudiendo realizar ningún tipo de escala o parada previa. Se permite un máximo de dos pescadores por vehículo, y en ningún caso se permitirá el uso de medios de transporte público. En el caso de motocicletas o bicicletas, podrá ir un ocupante por vehículo. Para tal fin, el pescador deberá concurrir con el permiso de circulación obligatorio expedido por la autoridad competente en el marco de la ASPO, y deberá contar con el permiso de pesca habilitado al día, bajo la norma de la Dirección de Pesca del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires.

La pesca embarcada está permitida con una tripulación mínima y ahí los aficionados a los kayaks tuvieron una buena oportunidad de realizar excelentes cosechas a unos 500 metros de la costa. De los sectores que se destacaron estos últimos días está el Balcón de Ameghino con capturas de corvinas pescadiyolas y congrios; Cabo Corrientes y la Arenera del Faro que dio unos pejerreyes tremendos como debut de temporada a los afortunados que pudieron visitar esas playas; el sector del Torreón también dejó satisfactorias piezas. Es necesario recalcar que debido a la pandemia todas las decisiones oficiales están agarradas con alfileres y ante cualquier alarma se puede volver atrás, como paso en la localidad de Necochea, la cual había logrado cierta normalidad hasta días atrás cuando se conocieron contagios en la comunidad y la pesca de inmediato quedó anulada. A pescar con responsabilidad y volveremos todos a disfrutar del aire libre.