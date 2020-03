C on su tono amable pero sumamente analítico, Eleonora Wexler reflexionó junto a "Crónica" sobre nuestra actualidad. La cuarentena modificó por supuesto su cotidianeidad. "Ahora no me levanto tan temprano y tengo armada una rutina especial, para mi hija y para mí. Con mi ex esposo compartimos la tenencia y ella sigue estudiando a través de la web. Salí a comprar lo mínimo e indispensable, en un comercio donde vi que había poca gente. Yo estoy haciendo un curso de inglés y también le dedico un buen espacio valioso a la lectura. Prosigo con mis cursos de yoga y limpiando mucho con lavandina y estoy a full con el lavado de manos, permanente, es fundamental" enumera la actriz.

Por supuesto, ella tampoco puede trabajar en este momento. "En mi caso, una película que había comenzado a filmar se suspendió y también una obra que iba a realizar en el teatro Cervantes, cuyo estreno estaba previsto para mediados de junio. Realmente con todo lo que sucede a nivel mundial, todo tipo de trabajo y cualquier actividad se torna muy riesgosa. Y en la televisión trabajamos mucho con el contacto", detalló Wexler.

Como cualquier monotributista, esto la afecta en lo económico. "Sí, totalmente. Los actores somos autónomos, aunque, en este tipo de situación todos perdemos. Estamos asistiendo a un enorme cambio de paradigma y no sólo somos los actores, sino toda esa enorme población de gente que no cobra si no trabaja", reflexiona preocupada. Respecto de cómo cree que vivimos los argentinos la cuarentena, Eleonora opina: "Todos tenemos que aprender mucho como sociedad. El presidente (Alberto) Fernández también habló bastante de esto y de la viveza criolla; esta cosa de los aumentos de los barbijos y el desabastecimiento de alcohol. Esto habla de una mentalidad poco solidaria y del tan mentado ‘sálvese quien pueda’".

Para cerrar, se la consultó sobre qué mirada observa en los adolescentes respecto de estas situaciones a través de su experiencia con su hija Miranda, de 16 años: "Es una edad donde se piensa que es posible la inmortalidad. Sin embargo, de a poco, están tomando conciencia de cuidarse y protegerse; de lavarse las manos. Les cuesta algo más, porque son adolescentes, pero yo confío mucho en la generación de mi hija y creo que van a ser más solidarios que nosotros. Ella tiene una conciencia con respecto al reciclado y el cuidado del medio ambiente que es diferente. Y a mí me pone muy feliz".