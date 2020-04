L a pandemia del coronavirus que afecta al mundo tiene parado el fútbol argentino. Los hinchas deberán tener mucha paciencia porque la pelota no volverá a rodar en el corto tiempo. Esa es la realidad. Es cierto que existe una gran ansiedad tanto en la AFA como en la Superliga y en los clubes para que los torneos vuelvan a disputarse con total normalidad, pero para eso habrá que esperar un largo tiempo más. Por lo pronto, el fútbol no tendrá actividad en abril ni en mayo, y recién podría reanudarse en junio, siempre y cuando la situación sanitaria del país lo amerite y las autoridades nacionales también lo crean pertinente, pero todo dependerá de cómo vaya evolucionando la lucha contra el Covid-19. Claudio "Chiqui" Tapia tiene en claro la situación que está atravesando y no quiere apurarse. A continuación, brindamos varios puntos que serán clave para el retorno de la actividad futbolística.

Copa de la Superliga

El presidente Alberto Fernández anticipó en las últimas horas que en mayo no se reanudarán los torneos, por eso se apuntaría a tratar de jugar a partir del primer fin de semana de junio. Igualmente, todo dependerá de las recomendaciones del equipo de infectólogos y epidemiólogos que asesora al Ejecutivo. Si en junio dan el visto bueno se buscaría completar la Copa de la Superliga (faltan más fechas y definir ascensos con torneos cortos en las categorías de ascenso).

Extensión de los vínculos

Si bien muchos terminan sus contratos el próximo 30 de junio, la idea sería extenderlos de forma automática, para que los torneos puedan culminar en agosto a más tardar y así los equipos no perderían a sus futbolistas.

Una nueva pretemporada

Como mínimo, los futbolistas, para volver a ponerse en condiciones, deberían entrenarse tres semanas en forma más exigente antes de que la pelota vuelva a rodar. Si bien durante la cuarentena vienen realizando diferentes tareas en sus hogares, estos trabajos sólo sirven para mantenerse, no perder ritmo y tampoco bajar de peso. Sin embargo, todos necesitarán una nueva pretemporada, que seguramente se llevará a cabo con grupos reducidos de jugadores, para evitar contagios. Y en diferentes turnos.

El pago de la TV

En estos días se está tratando de llegar a un acuerdo, con charlas que están llevando a cabo los dirigentes, con las empresas dueñas de los derechos de televisión, para que también abonen el mes de mayo. El próximo viernes 10 los clubes cobrarán el dinero correspondiente al mes de abril. Además, los dirigentes están acordando con los planteles de algunos clubes una reducción salarial. Varios ya se sumaron a esta medida, como los casos de Estudiantes, Racing y Lanús.

Sin público

Cuando se reanude el fútbol será sin público, y para que se autorice jugar con hinchas en los estadios faltará mucho tiempo. El escenario está muy claro en el futuro: partidos a canchas vacías.