El caballo argentino He Runs Away volvió a imponerse en Australia. Venció por 3/4 de cuerpo al irlandés Fields of Youlong en un handicap sobre los 2200 metros de césped en el hipódromo de Doomben.

El hijo de Heliostatic había ganado el Jockey Club y el Nacional de 2016, entrenado por Ernesto Romero. Luego finalizó cuarto en el Pellegrini, a dos cuerpos. En su nuevo destino tuvo un comienzo errático, pero cambió de trainer y ya lleva dos al hilo.