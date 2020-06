La hermana del hombre que murió asfixiado durante un operativo policial en la ciudad de San Miguel de Tucumán luego de ser acusado por un presunto robo, aseguró ayer que su hermano era "hostigado" por la policía y pidió que aparten de la fuerza a los seis agentes involucrados.

"Queremos que todo esto se esclarezca, más allá de que él haya robado o no, no justificamos la manera. Si alguien está cometiendo un hecho ilícito, hay que detenerlo, ponerle las esposas y llevarlo preso, pero la forma en que lo trataron no tiene ninguna justificación", dijo a la prensa Norma, la hermana de Walter Ceferino Nadal.

En ese sentido, la mujer agregó que ella y su familia están denunciando "el accionar policial, basado en el video que se viralizó donde se ve claramente cómo la policía lo oprime, le pega, y una mujer policía lo patea a la altura de la cintura". Durante la entrevista, la hermana de la víctima contó que su hermano había estado preso, pero que estaba en libertad hacía cuatro años.

Luego, apuntó contra el ministro de Seguridad tucumano, Claudio Maley, a quien acusó de "salir a los medios a relucir su prontuario, atacar a la víctima y justificar a los victimarios". Ayer el funcionario consideró que "la intervención policial fue correcta y oportuna".

Por otro lado, tras conocerse que la fiscal Adriana Giannoni no ordenó detener a los seis policías identificados como involucrados en el hecho, la hermana de la victima pidió "que al menos los aparten de la fuerza hasta que esto se esclarezca" y afirmó que Nadal sufría hostigamiento policial hacía tiempo.