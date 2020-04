D esde el comienzo de la pandemia del coronavirus, uno de los principales recaudos que se tomó para evitar su propagación fue evitar la concentración de personas. Esto hizo que se tengan que tomar medidas en mucho ámbitos, y uno de ellos son las cárceles. De inmediato muchos presos pidieron la prisión domiciliaria por encontrarse en grupos de riesgo. Y esto determinó que un juez liberara a un hombre que violó a una nena de 13 años en su cumpleaños. Pedro Olmos, de 68 años, hoy cumple prisión domiciliaria a 50 cuadras de donde abusó a la joven.

El hecho ocurrió en abril de 2019. Olmos fue invitado al cumpleaños de la menor y allí aprovechó para abusar de ella. La familia de la menor denunció el hecho, pero el hombre se dio a la fuga. Tras permanecer prófugo por cinco meses fue detenido por personal de la Comisaría 2° de Burzaco.

El caso tuvo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Olmos estaba a punto de ser condenado a 8 años de prisión por el hecho en un juicio abreviado, pero con la llegada del coronavirus la querella pidió un hábeas corpus, al considerar que era una persona de riesgo y debía ser beneficiado con el arresto domiciliario. La defensa del acusado informó que padece hipertensión crónica y sufrió una neumonía. Por eso el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación, hizo lugar al pedido y decidió concederle el beneficio. De esta forma, el agresor regresó a su casa. Un familiar de la víctima ya advirtió que hará justicia por mano propia si se lo encuentra en la calle.

"Si me lo cruzo, lo mato", afirma Juan Carlos, hermano de la víctima. No bien la niña terminó de contar el traumático hecho, su hermano fue directo a la casa de Olmos. "Le avisé a los hijos que el tema no era con ellos, sino con su papá, que no se metieran, que estaba todo bien con ellos. Y me fui directo a la comisaría a denunciarlo al hijo de p... ese. Cuando volví me cruzaron en la puerta y me empezaron a atacar. Nos agarramos a las piñas. Me decían que no me metiera con el padre, que no sé qué", señaló. Olmos ya se había fugado. Y luego de que lo detuvieron "los problemas con los vecinos siguieron. El tema es que me gritan a mí, a mi mujer, a mi hermana, nos tiran piedras. Si no fuera que voy preso, los prendería fuego. No se puede vivir así", concluye Juan Carlos. Ahora, el violador de su hermana está otra vez en su barrio.