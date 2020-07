Un ex jugador de fútbol americano y marine yanqui se convirtió en héroe al salvarle la vida a un nene de 3 años al que su desesperada mamá, Rachel Long, de 30, había lanzado desde el balcón de un departamento que se estaba incendiando.

Las dramáticas imágenes fueron tomadas en Phoenix, Estados unidos, donde Phillip Blanks corrió para atrapar al pequeño Jameson. "Fue todo instintivo. No tuve tiempo de pensar, sólo reaccioné", contó. Blanks, de 28 años, estaba en la casa de un amigo cuando comenzó a escuchar gritos, por lo que salió corriendo sin ponerse los zapatos. "Vi a otro hombre parado ahí, listo para atrapar al chico, pero no parecía que fuera a hacerlo, así que me puse delante de él", continuó su relato.

Luego, comentó que el nene "giró en el aire como una hélice". "Hice lo mejor que pude. Su cabeza aterrizó perfectamente en mi codo. Su tobillo se torció cuando caí al piso", dijo. De inmediato, abrazó al nene hasta que una vecina lo envolvió con una sábana húmeda para aliviarle las quemaduras.

Por su parte, Roxxie, de 8 años, fue salvada por otro vecino que rompió la puerta del departamento. Sin embargo, la mamá de los chicos no llegó a salir.

Ante los reiterados elogios que recibió, Blanks contestó que la verdadera heroína fue la madre, que "hizo el último sacrificio para salvar a sus hijos".