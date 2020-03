C on reparos, la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco respaldó la propuesta de ampliar la cantidad de jueces que integran el fuero federal, tal como anunció el presidente Alberto Fernández.

Durante una entrevista radial, descartó las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Corte Suprema por su inacción ante el "lawfare" o "guerra judicial". Para la ministra "los expedientes se van procesando a medida que corresponda y ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes".

La jueza respondió así a la aseveración de la ex presidenta, que en la red social Twitter destacó que el diario "La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe a medias y a conveniencia algunos de los escandalosos mecanismos del lawfare, sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo".

Hasta el momento, no hubo pronunciamiento del máximo Tribunal respecto de las causas.

Highton también se desmarcó de las críticas al máximo tribunal por la filtración de escuchas judiciales ordenadas bajo la órbita de la Corte, cuando insistió en que "si alguna vez hubo una escucha que se filtró, no fue responsabilidad de la Corte".

Letra chica

Respecto de la posible reforma judicial, Highton de Nolasco opinó que "lo que importa es la honestidad" de los magistrados y no tanto la cantidad de juzgados, aunque señaló que "tal vez se necesitan más juzgados, porque el trabajo es mucho".

No obstante, la responsable del seguimiento de los femicidios en el país relativizó que la propuesta de llevar a medio centenar los jueces federales cumpla con el objetivo de jerarquizar a la Justicia, ya que, dijo, "es muy relativo, lo que importa es la honestidad de los jueces".

"Las reformas todavía no están bien claras, hay generalidades y enunciaciones, pero todavía no hay nada en concreto, entonces no voy a decir nada por más que siempre hacen falta: hay que ver cuáles son y si mejoran o no", afirmó la jueza del máximo tribunal a FutuRock.