G uapeando en los tramos finales, el caballo Hole in One se quedó con la victoria en el Clásico New Dandy, disputado ayer sobre la milla, en la pista auxiliar de césped. El defensor del stud Tramo 20, que entrena Gustavo Romero, derrotó por 3/4 de cuerpo a French Twist en la buena marca de 1’34" 56c.

El Picante Enrique lo dirigió con suma confianza, ya que desde el pique se ubicó en persecución del puntero El Consorte. Vino siempre por dentro, compartiendo esa colocación con el tordillo Sarlat. Una vez que pisaron la recta final, fue a buscar la carrera. Dominó faltando 350 metros y a partir de allí comenzó a buscar media cancha, al mismo tiempo que desde el fondo cargaba French Twist. Descontó mucho el defensor de Las Monjitas, pero Hole in One le puso garra y llegó con 3/4 de cuerpo de ventaja a su noveno disco triunfal. Tercero, a dos cuerpos y medio del escolta, se clasificó el tucumano Joy Filoso.

Pintan lindo

Dos estrenos muy comentados fueron los de Scotish Star y Queen Star. Ambas potrancas ganaron por 7 cuerpos en sus respectivos compromisos. La reservada de La Providencia empleó notables 55" 08c para ganar la segunda carrera, tras dominar frente a la tranquera. Por su parte, la pupila de Los Calvente se impuso de bandera a bandera en la séptima. Empleó 56" 17c y quedó en la historia, ya que le dio su primer triunfo al flamante padrillo irlandés John F. Kennedy. Ambas dejaron muy buena impresión y todo indica que serán grandes animadoras en la temporada.

Buena venta

La recaudación de ayer alcanzó a $12.329.602. Un balance superior al del sábado, pese a que se disputó una carrera menos. A medida que se sumen canales de apuestas, los números resultarán más que satisfactorios.