La Televisión Pública también homenajeará al ídolo futbolístico. El domingo a las 21.30, revivirá una entrevista del ciclo "Dos solos" con la conducción de Gastón Pauls, en que Diego Maradona se confiesa: "Yo salía de la clínica y me iba a buscar droga, y cuando iba a dar el paso Dalma me dijo, ‘papá yo no quiero que vivas para mí pero quiero que vivas para Giannina’... eso me sacó de ahí, donde yo estaba muy metido".

Y el lunes a las 22, en "Desiguales", Luli Trujillo y Pablo Caruso invitarán a reflexionar sobre la figura de Diego junto al periodista Norberto Ruso Verea, y al director del canal DeporTV -y amigo personal del ex capitán de la selección- Daniel Dátola.