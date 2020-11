La justicia penal de La Plata reanudará mañana martes el juicio oral que se suspendió en marzo último por la pandemia de coronavirus y que tenía a un hombre y su pareja como acusados de matar al hijo de él, de 7 años, con síndrome de Down, y quien en 2017 cayó por una ventana del edificio en el que vivían en el centro de la capital bonaerense. Tras más de ocho meses sin audiencias, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 platense resolvió retomar el debate con la etapa de alegatos que estaban previstos para el pasado 25 de marzo. Por el caso son juzgados Diego Villanueva (38) y Rosa Martignoni (32), imputados de los delitos de "homicidio calificado por el vínculo" en el caso del hombre y "homicidio simple" a la mujer. El hecho que se les imputa ocurrió alrededor de las 20 del 10 de octubre de 2017, en un edificio situado en la calle 9, entre 55 y 56, en pleno centro de la ciudad de La Plata, cuando Renzo Villanueva cayó desde el balcón del séptimo piso y murió a consecuencia de los golpes sufridos. En sus declaraciones indagatorias, los dos acusados argumentaron que el niño jugaba en una habitación que da a un patio interno cuando presuntamente se le cayó un juguete y por eso se habría asomado por la ventana, perdió equilibrio y se precipitó al vacío.

Sin embargo, Ángela Donato, la madre del niño, acusó a la pareja de haberlo tirado por la ventana. La mujer aseguró que espera "que se haga justicia" y dijo confiar en "el sentido común de los jueces más allá de las pruebas presentadas" en el juicio oral. Sin embargo, la mujer admitió no tener "muchas expectativas porque la Justicia me falló siempre y por eso ahora estamos en un juicio por homicidio". "Renzo es víctima de su papá y de la decisión de la Justicia que lo puso en sus manos", dijo en relación a las denuncias previas que había realizado por presuntos golpes que recibía el niño cuando visitaba a su padre. Ángela lamentó también que su ex pareja y padre del niño "decidió ampararse en el silencio y jamás escuchamos que diga nada". "Nunca salió a gritar su inocencia y mantuvo el silencio. Si alguien tiene que gritar su inocencia es él y no lo hizo", recordó. Por su parte, la pareja juzgada estuvo detenida durante unos meses pero el año pasado la Cámara de Apelaciones de La Plata le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.