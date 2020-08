E l ministro de Economía, Martín Guzmán, reafirmó que la Argentina no mejorará la oferta a los bonistas y no descartó desistir de la búsqueda de un acuerdo. Hoy, en tanto, se espera la definición al respecto.

Mañana vence el plazo para que los acreedores y nuestro país lleguen a un entendimiento respecto de los 63.000 millones de dólares, y si bien se descartaba que el gobierno estiraría ese plazo para seguir negociando, el titular del Palacio de Hacienda dejó trascender que podrían dar por caída la conversación, pese a la cercanía que hay entre la oferta presentada por el gobierno nacional y lo que reclaman los bonistas.

"Estamos evaluando todas las opciones. Habíamos manifestado que estaba la idea de un período de suscripción más largo, que es simplemente una cuestión técnica. Ahora, la realidad es que no hay más en términos de lo que el país puede pagar año por año. Hemos hecho el máximo esfuerzo posible y una oferta que es definitiva sobre la base de ese esfuerzo", dijo el funcionario en un reportaje con Página/12.

Guzmán sostuvo que -en términos económicos- "no vamos a ofrecer más" y que "si no hay acuerdo sobre esta propuesta el camino es otro; en ese caso, lo que haríamos es retomar el programa con el Fondo Monetario Internacional, pero en las condiciones que necesitamos tener".

Este nuevo esquema, según el ministro, representará que, de no mediar un acuerdo con los acreedores, "la Argentina se mueva más hacia el acuerdo con el FMI y más adelante, dentro de seis u ocho meses aproximadamente, vuelva a hacer un replanteo con los sectores privados".

El Gobierno se plantó en la oferta económica presentada a la Comisión de Valores estadounidense (SEC) el pasado 6 de julio, tras haber recibido una contrapropuesta el pasado 20 de julio de parte de los tres grupos de acreedores más grandes, que unificaron un ofrecimiento.

La propuesta contempla un mínimo de 53 dólares por nómina de 100 dólares, una diferencia de apenas 3 dólares respecto de lo que piden los acreedores, según cálculos del mercado.

La otra deuda

El nuevo entendimiento que la Argentina buscará negociar con el FMI partirá de la premisa de que "no hay estabilización posible sin recuperación económica". "Y para estabilizar la economía, hay que dejarla crecer. Esto significa que no hay lugar para un esquema de política monetaria contractiva en un contexto de recesión, como ocurrió con el programa stand by del año 2018. Y las políticas, está claro que las decidiremos nosotros", enfatizó el ministro.

El crédito del FMI, que fue récord en la historia del organismo, alcanzó los 48.000 millones de dólares, aunque una parte de ese dinero no llegó al país debido a que Alberto Fernández pidió descontinuar los envíos desde la entidad. Desde entonces, tanto en la Argentina como en el propio FMI hubo recambio de autoridades y un fuerte giro ideológico.