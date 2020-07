De los famosos, Nicole Neumann es una de las más minuciosas a la hora de cuidarse del coronavirus y así lo demuestra siempre, al punto de enojarse mucho si alguien que está cerca suyo estornuda o tose. Por eso estas horas son de particular ansiedad para ella dado que debió realizarse un hisopado: la empleada cama adentro de su casa dio positivo en Covid-19.

Daniela, quien trabaja en su casa y no suele salir mucho del country donde vive, resultó contagiada, lo cual sorprendió y preocupó a la modelo porque obviamente tiene contacto estrecho con ella y sus hijas. Nicole no está yendo a "Nosotros a la mañana" debido a este tema.

En las últimas horas, su empleada empezó a tener dolores en la zona de la panza y perdió el olfato. Ahí Neumann reaccionó, le pidió un taxi y la mandó al sanatorio.

Allí fue hisopada y dio positivo. Por tal motivo, Nicole también tuvo que pasar por ese proceso ya que debería ir a trabajar el próximo lunes. Tanto Neumann como sus hijas, quienes debían ir hoy a lo de su papá, se encuentran aisladas y sin síntomas, pero Fabián Cubero y Mica Viciconte seguramente no podrán ver a las nenas hasta que estén totalmente seguras de no haberse contagiado. ¿Cómo reaccionará Poroto? ¿Será esto tema de una nueva guerra entre la ex pareja?