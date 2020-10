C on diferencia de horas. Sin tener nada que ver una con la otra, más que llevar el mismo nombre, fueron asesinadas dos nenas. Una de 9 años y la otra de 2. Sucedió en San Miguel de Tucumán y ambos crímenes se encuentran bajo investigación del fiscal Ignacio López Bustos

El cuerpo de Abigail Riquel, de 9 años, fue encontrado en la tarde del domingo en la zona donde se la había visto por última vez esa mañana, en el cruce de las avenidas Francisco de Aguirre y América, donde se encuentra su casa. Salió a las 9.30 de su casa para ir a la de su amiga, pero no regresó. Familiares y vecinos de Abigail, ante la ausencia de la niña, se dirigieron a la comisaría a denunciar la desaparición.

Sin embargo, no se la tomaron porque les dijeron que debían pasar 24 horas para iniciar la búsqueda oficial, lo cual en realidad no es así: la búsqueda debe empezar de manera inmediata. "En la (Comisaría) 12 no nos quisieron tomar la denuncia porque tenían que pasar 24 horas. Después llamamos y nos dijeron que no había móviles. Cortamos la calle en el Congreso y aquí. La policía llegó cuando mi hermana ya estaba muerta", dijo Pamela a los medios locales. El principal sospechoso es un hombre de ese mismo barrio al que sus vecinos le quemaron la casa y se encuentra prófugo.

Un testigo aseguró haber visto al sospechoso caminando de la mano de la pequeña por el lugar donde finalmente horas más tarde fue encontrado el cadáver.

El cuerpo fue hallado semienterrado y se cree que presenta un golpe en la cabeza, producido con algún objeto contundente. Un análisis preliminar realizado por el Cuerpo Médico Forense del MPF indicó que existen posibles indicios de asfixia y abuso sexual.

La policía trabaja en la búsqueda del sospechoso, de quien no se sabe nada desde antes de que se encontrara el cuerpo de la nena.

El crimen de Abigail es similar a otro ocurrido en 2012 pocas cuadras de ese lugar. Ocho años atrás, en América y Viamonte, el asesinato de Mercedes Figueroa, una niña de 6 años, derivó en la polémica frase de Beatriz Rojkés de Alperovich, quien responsabilizó a la familia. En aquella ocasión, la entonces senadora había tenido que pedir disculpas públicamente luego de declarar: "No podemos tener al señor Estado a la par de una familia que está borracha y permite que una criatura de 6 años esté sola".

Por otro lado, la bebé de 2 años también fue asesinada este domingo y por el hecho se encuentra demorado en la Seccional 4ª de policía la pareja de la madre.

Según la información que brindó el Ministerio Público Fiscal (MPF), cerca de las 19 horas una pequeña de 2 años fue trasladada por su madre y su padrastro hasta la Policlínica de San Cayetano, donde se constató su muerte. En ese centro asistencial, la madre de la niña habría manifestado que su hija murió como consecuencia de los maltratos a los que era sometida por parte de su pareja.

"Se están efectuando los exámenes médicos correspondientes para constatar la presencia de los golpes. Esta persona está demorada en sede policial; en caso de que se confirme la declaración de la mujer, se solicitará su detención inmediatamente", adelantó Bustos. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia y toman declaraciones testimoniales en busca de establecer con certeza lo ocurrido.

Ante esta situación, el movimiento de mujeres se declaró "en estado de alerta y movilización" por los asesinatos de las niñas tucumanas. En un comunicado recordaron que Tucumán es la tercera provincia con mayor cantidad de femicidios y transfemicidios de todo el país: en lo que va de 2020 ya se produjeron 16 casos.