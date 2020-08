Un comerciante, de 30 años, llegó en su Mercedes Benz a la casa de su ex pareja en el barrio rosarino de Matheu y empezó a hostigarla tocando bocina insistentemente. Pero no fue la joven quien salió sino un par de vecinos que le pidieron que no hiciera tanto ruido. La respuesta del hombre, hijo de un empresario hotelero, fue tan inesperada como violenta: bajó con una pistola y les disparó a dos personas que se salvaron milagrosamente al guarecerse. Minutos después volvió, esta vez para disparar al menos nueve veces contra el frente de la casa de esos vecinos. En tanto seguía hostigando a su ex con mensajes de Instagram para que saliera de su casa.

Momentos después, Agustín Ignacio U.M. fue detenido cuando ya había vuelto a su casa de 3 de Febrero al 1400. Al requisar su casa y su vehículo se hallaron armas, municiones y hasta un chaleco antibalas (foto). Un verdadero arsenal. Por ello el fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra, tenencia ilegal de arma de uso civil y amenazas coactivas contra su ex novia. La jueza Patricia Bilotta le dictó prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.