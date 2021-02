L a Sala I de la Cámara del Crimen resolverá hoy si el comerciante acusado de haber abusado de una joven venezolana de 18 años en un local del barrio porteño de Balvanera permanecerá en libertad o quedará detenido por el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal". El fiscal de cámara Ricardo Sáenz mantendrá el criterio de las fiscales Silvana Russi y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quienes habían apelado la excarcelación otorgada por la jueza Karina Zucconi para el imputado, Irineo Humberto Garzón Martínez (35). No hay un horario dispuesto para que los camaristas den a conocer la resolución, la cual será informada a las partes por cédula ya que para la diligencia no se llevará a cabo ninguna audiencia oral de tipo presencial ni virtual. Garzón Martínez fue procesado por la jueza Zucconi por "abuso sexual agravado con acceso carnal", pero mantuvo la libertad del imputado porque, según su criterio, no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación. La magistrada también consideró que el hecho de que no tuviera antecedentes penales y se hubiera identificado de manera correcta conformaba un escenario propicio para mantener su libertad, fijándole algunas reglas de conducta. Este es el fallo que fue apelado por las fiscales Russi y Labozzetta, y que ahora deberán revisar los camaristas para ver si el acusado continúa en libertad o si ordenan su detención. Las funcionarias señalaron que el delito de abuso sexual con acceso carnal tiene un máximo de pena que supera los ocho años de prisión y que el mínimo previsto impide que la condena pueda quedar en suspenso. El imputado premeditó el ataque sexual, ya que tenía en el comercio el sedante con el cual la joven, al ingerirlo, quedó en estado de indefensión.