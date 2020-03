Y a casi no hay otro tema de qué hablar. Los argentinos cobramos conciencia esta semana de la gravedad de la pandemia de coronavirus y, con la información mutando minuto a minuto sobre suspensiones de espectáculos, partidos sin público, cierre de teatros y museos más la prohibición de eventos masivos, cierta paranoia se instaló en todos, algo que a mucha gente afecta emocionalmente.

Ayer Mirtha Legrand admitió que toda esta situación la tiene a maltraer. A sus 93 años y a pesar de declararse "muy asustada", la conductora tiene planeado hacer sus programas del fin de semana. Eso sí, está tomando muchos recaudos para evitar quedar expuesta al Covid-19, entre ellos, que su único invitado de esta noche, Jorge Lanata, se siente a un metro y medio de distancia.

"Sí, estoy preocupada, sobre todo porque hablan de las personas mayores, que son más propensas a enfermarse. Yo no puedo creer que un virus nos haya sometido a todo el universo", arrancó diciendo la conductora en su diálogo con Clarín. Cuando le preguntaron si tenía dudas sobre la enfermedad, respondió: "No, yo no tengo dudas. Es el universo, el mundo cambio. En 24 horas el mundo cambio. Tomo precauciones: no salgo prácticamente de casa. Me lavo las manos muchas veces al día con el alcohol con gel, todo lo que hace todo el mundo".

La Chiqui señaló que "noto a la gente muy preocupada, muy asustada y temerosa. Yo me desperté esta mañana con una angustia en mi pecho, en mi corazón y en mi estómago... Me di cuenta de que uno está dominado por esto. El miedo nos invade. Pero quién te dice, quizás el coronavirus sea un motivo de unión para todos los argentinos".

Acerca de las medidas tomadas por el gobierno nacional, manifestó: "Me parecen muy acertadas, muy bien, es lo que hay que hacer. Por una vez seamos disciplinados los argentinos y cumplamos con todo lo que sugieren, por lo menos al principio. Son catorce días. Hay que ponerse las pilas, obedecer y no hacerse el piola diciendo ‘yo hago lo que quiero’. No, esta vez no hay que actuar individualmente".