L o primero que vio la tarde del 4 de diciembre pasado cuando entró al lugar junto a sus amigas era que había alcohol, drogas y unas veinte personas, entre ellas cuatro futbolistas de Vélez: Ricardo Centurión, Thiago Almada, Miguel Brizuela y Juan Martín Lucero, el anfitrión de una casa alquilada en el barrio Camino Real, de San Isidro.

Lo último que recuerda es haber auxiliado a una de sus amigas, a la que encontró inconsciente, al parecer por el alcohol que había tomado, y desnuda en una habitación después de -aseguró- haber sido abusada sexualmente en una fiesta clandestina que se encuentra bajo investigación judicial.

"La habitación estaba cerrada con llave. Toco la puerta, no me abren y es ahí donde bajo y empiezo a gritar y nadie me ayuda. Entonces subo de nuevo y ahí sí logro abrir la puerta y encuentro a M. desmayada con una jarra de plástico en la mano y al Pelado saliendo de encima de mi amiga, subiéndose los pantalones y riéndose".

Así lo declaró a Infobae una de las mujeres que asistió a la fiesta y fue identificada con la inicial C. para proteger su identidad. El "Pelado" al que refirió la joven es Juan José Acuña, amigo de Lucero y entrenador de fútbol que se encuentra prófugo y sobre quien pesa un pedido de captura.

C., defendida por la abogada Raquel Hermida, presentó una ampliación de su testimonio en la Unidad de Género de San Isidro. La declaración resulta diferente a la que brindó en un primer momento ante la fiscal del caso, Laura Zyseskind.

"El relato es el mismo. Yo a la fiscal le conté todo, pero escribió lo que quiso. Fue todo muy raro. A nosotros, que éramos víctimas, nos trataba como victimarios. Le dije en la cara que ella había arreglado y se lo repetí a la mañana siguiente por WhatsApp. No puedo creer que siendo mujer la hayan comprado, le dije", afirmó C.

En la ampliación de su declaración la mujer aseguró que los jugadores de Vélez no la ayudaron cuando advirtió el abuso a su amiga. "Lucero me sacó el celular para que no pudiera llamar a la policía", relató.

La versión de la mujer se conoció un día después de que Lucero desmintiera que en la casa hubiera habido una fiesta. "Fue un asado, nada más", sostuvo. El delantero también defendió a su amigo, Acuña, sobre quien dijo que "la está pasando muy mal" con la acusación en su contra. Acuña, sin embargo, no fue el único señalado por C. como un presunto abusador en la casa, sino que en la Justicia dio nombres de jugadores.

"Tengo miedo. Ellos (los jugadores) son poderosos y nosotros, al lado de ellos, no somos nada", respondió la joven, y agregó: "Yo no voy a arreglar (un acuerdo) porque si no estaría permitiendo que esto vuelva a suceder. Yo voy hasta el final y voy por las dos, porque a ella la abusaron. Lo único que queremos ambas es justicia", culminó.