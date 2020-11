J ohn Hurtig, el hermano de María Marta García Belsunce, asesinada hace 18 años en el country Carmel de Pilar, aseguró que Nicolás Pachelo fue el homicida, dijo que el fiscal Diego Molina Pico la volvió a matar "por no darle justicia". Sobre el documental dijo que "fue una gran decepción" porque "se perdió una oportunidad única para que la gente realmente vea la verdad". El hermano de María Marta señaló: "Pachelo mató a mi hermana y Molina Pico mató a mi vieja, a mi cuñado y volvió a matar a María Marta de nuevo por no darle justicia".

"Todo lo que vaya para el lado de Pachelo lo deja mal parado al fiscal, porque como estuvo en el lugar del hecho a medio metro de María Marta, él dice en el documental: ‘Cometí un error en no haber pedido una autopsia’. No es un error, es un delito", manifestó Hurtig y agregó que Molina Pico destruyó "a una familia durante 18 años y todavía" no saben "quién mató a María Marta". En cuanto al documental, dijo que al principio "estaba chocho", pero que finalmente "fue una gran decepción" y que está "recaliente". "Pensé que iba a ser una oportunidad única para que se aclare de una vez por todas que Molina Pico es un reverendo hijo de mil putas y eso no pasó", expresó y que esperaba que la serie mostrara los documentos que lograron la absolución en la causa de él, de su hermano Horacio García Belsunce (h) (71) y del vecino de María Marta Sergio Binello (67). Quienes en 2011 habían sido condenados por el encubrimiento del crimen fueron sobreseídos en mayo de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Isidro al declarar la prescripción por el paso del tiempo. Sobre Molina Pico dijo que al verlo en la serie "le daba arcadas", y adelantó que se "está preparando el jury para destituirlo", además de iniciarle "juicio al Estado".

"No puede ser que esto sea gratis, no puede ser por mis hijos, por mis amigos que me bancaron a muerte, por mi vieja que está arriba, por mi cuñado (Guillermo Bártoli) que está arriba, por María Marta, por el gordo (Carlos Carrascosa) que se comió ocho años, por mis hermanos", manifestó y agregó: "Quiero que pague y voy a hacer todo para que pague". Sostuvo que "cuesta hablar de María Marta", aunque habla "mucho" con ella, que no le "queda nada por decirle", sólo "abrazarla" y que su hermana es su "dios".

La socióloga García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar.