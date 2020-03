En medio de la cuarentena obligatoria, una mujer que se trasladaba en un colectivo de la línea 67 comenzó a toser y a tener síntomas compatibles con el coronavirus, por lo que 10 pasajeros y el chofer que iban en el mismo vehículo debieron ser aislados. Asimismo, otra persona fue retenida en Avenida del Libertador y Callao por la Policía Federal, luego de que se descubriera, a través de Migraciones, que había viajado a España.

El primero de los casos ocurrió pasadas las 11 de la mañana, cuando un pasajero denunció que una mujer estaba tosiendo dentro de un colectivo de línea que circulaba por la Avenida del Libertador. Inmediatamente, personal capacitado para seguir el protocolo de control detuvo la unidad y llamó al Same, que concurrió al lugar y realizó un operativo a cargo del titular del servicio de emergencias porteño, Alberto Crescenti.

La medida curiosa que se dispuso fue que el chofer de la línea 67 lleve a cada uno de los pasajeros a sus casas y luego con el colectivo vaya directo a su hogar a realizar la cuarentena. Por otra parte, la mujer, que en un principio se resistió a las autoridades, fue trasladada al Hospital Muñiz para realizarse los estudios por presunto Covid-19.

En dos videos grabados por los testigos se pudo observar a la implicada resistiéndose a ser atendida por los médicos, en medio de una crisis de nervios. La pasajera repitió varias veces que quería bajarse del colectivo, mientras una médica intentó calmarla haciéndole entender que ponía en riesgo la salud de todo el pasaje. "¡Llevame detenida, no me voy a sentar nada, abrime la puerta!", dijo entre gritos, antes de ser retirada.

Por su parte, Crescenti, titular del Same, afirmó: "Se activó el protocolo por la denuncia de un pasajero, la mujer presentaba antecedentes previos por trombosis. Cuando se le preguntó, empezó a dar falsos datos, estaba tosiendo. Pero después contó que estuvo en contacto con gente que había estado donde circula el virus, por eso la trasladamos al centro de salud, para hacerle los estudios correspondientes.

Tenemos que determinar si tenía fiebre. Alguno de los pasajeros llamó al 911. Se procedió al aislamiento dentro del colectivo. Hay que isoparla y ver qué ocurre, es una mujer joven", contó.

Según se conoció, la mujer cuidaría a un hombre enfermo, quien, hace un par de días, habría recibido la visita de alguien proveniente de Chile. Sin embargo, hasta en las últimas horas, continuó trabajando como si nada.

El segundo caso sospechoso de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires se registró cuando una mujer travesti, llamada María Fernanda, arribó hace dos días de Madrid, España. Fuentes oficiales indicaron que la joven decidió tomarse un taxi en la Avenida del Libertador y Callao, y a los pocos metros, en un retén de la Federal, el automóvil en el cual se desplazaba fue demorado por la policía, que le pidió los documentos.

Allí, la joven contó que su destino final era Salta, en donde iba a ver a su familia. Sin embargo, cuando llegó a Ezeiza no pudo viajar hasta allí porque no había pasajes y, al no tener un lugar en donde hospedarse, tuvo que dormir durante dos días en una plaza. Pese a las excusas, fue detenida y trasladada a hacer la cuarentena en un hotel que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene establecido para aquellos que retornan al país.