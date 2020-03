Guillermo Bertolotti tiene 28 años y es el único detenido por el crimen de su padre, un arquitecto de 60 años, y por las lesiones que sufrió la madre, una docente de 62, al recibir cinco impactos de bala, en un episodio que ocurrió el pasado domingo a la noche en una casa ubicada en el barrio de La Loma, en La Plata.

En el transcurso de este martes el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, indagó a Guillermo. El funcionario judicial pidió la aprehensión y luego la detención del joven, pero no trascendió si finalmente confesó el parricidio abrumado por las pruebas en su contra. El encuentro cara a cara entre el fiscal y el acusado sirvió para traer luz al horroroso caso. Al joven lo complican varios elementos: el padre, también de nombre Guillermo, antes de morir dijo que el agresor había sido su hijo; en el ropero de la habitación del sospechoso se encontró una pistola 9 milímetros con el cargador vaciado y en su auto, un Volkswagen Fox gris, los detectives encontraron la caja de plástico del arma de fuego. Hay otros indicios, pero esos tres fueron determinantes para que decidan su detención. Menucci espera el resultado de la pericia del dermotest para saber si el joven fue el que disparó 12 veces en la casa de 29 entre 41 y 42. También quiere saber el titular de la UFI N° 5 el contenido de las llamadas entrantes y salientes del teléfono móvil. Nancy Santoro, de 60 años, la madre de Guillermo, sigue internada con cinco disparos en sus extremidades. Ella dijo que su hijo no había sido el autor de los disparos. El imputado también esbozó una defensa: dijo que se estaba bañando cuando escuchó los disparos. Por ahora no se sabe el móvil del crimen.