El intendente catamarqueño de Recreo, Luis Polti, volvió a ser noticia el sábado cuando quedó detenido junto a otros funcionarios municipales, mientras pescaban en el dique de Montegasta. Aunque ya hace unos días, había generado polémica tras difundirse un audio en el que maltrataba a la enfermera Paula Nieto, que le pidió barbijos.

"Me vas a dejar hablar a mí porque yo soy el intendente", se escuchaba en la grabación, donde además le dijo: "No me faltes más el respeto delante de la gente como lo hiciste anoche. De ahora en más, a mí no me contestes así". Como resultado de la discusión, la enfermera fue suspendida y se inició una causa por violencia de género que prohíbe el acercamiento del mandatario con la empleada.

"Me mandaron a hacer una pericia psicológica y pretendían que no hable con la prensa. En Recreo si uno anda por la calle sin permiso, lo multan, pero el intendente se tomó el día y se fue a pescar", declaró enojada a Crónica la enfermera que no sabe si volverá a trabajar.

El sábado fueron los vecinos del dique donde se encontró a Polti, los que realizaron denuncias telefónicas. El funcionario fue notificado de que se abrirá actuaciones en su contra por haber violado el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional. En la causa intervino la fiscal Jorgelina Sobh, que ordenó que se continúe con el protocolo de rigor, por lo cual los infractores fueron demorados y en los próximos días serán citados para ser indagados.