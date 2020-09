L os investigadores del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven ultimado a golpes en Villa Gesell, identificaron al denominado "sospechoso 11" como un joven amigo de los rugbiers detenidos por el homicidio que estuvo en el boliche Le Brique el día del hecho, aunque aseguraron que no hay elementos que lo vinculen al ataque.

"Es un chico que sale (del boliche) once minutos después que el resto, es decir, cuando el hecho ya había ocurrido", aseguró una fuente vinculada a la causa, quien agregó que el joven es oriundo de Zárate y fue identificado en la causa por ser amigo de los diez rugbiers imputados por el homicidio de Fernando. No obstante, el vocero judicial aclaró que no hay elementos para llamarlo a indagatoria, por lo que es probable que sea citado a declarar como testigo.

En tanto, uno de los abogados que representa como querellante a la familia Báez Sosa, Fabián Améndola, dijo que ya sabían de quién se trata y que aguardan algunas pericias más realizadas en torno a esta persona. "Para nosotros ya estaba identificado. Está incluido en la causa, aunque aún no se tomó una decisión sobre si va a estar como testigo o como imputado", dijo Améndola, quien luego agregó que el joven había ido de vacaciones a Villa Gesell con su familia y allí se encontró con sus amigos rugbiers. "Entiendo que hay pericias esperándose, como la digitalización de imágenes que va a permitir una mejor precisión en cuanto a ubicar el rostro de esta persona en algunos momentos específicos", explicó.

Según los testimonios y las cámaras de seguridad del boliche bailable Le Brique, el joven señalado no había participado de la discusión dentro del lugar ni de la pelea a la salida, motivo por el cual la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, no tiene previsto indagarlo.

Días atrás, la fiscal comenzó a redactar la requisitoria de elevación a juicio para los 10 imputados, a quienes acusa del "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Báez Sosa, delito que contempla como pena la prisión perpetua.

Por el crimen permanecen con prisión preventiva los rugbiers Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), a quienes Zamboni considera coautores del crimen del joven. En tanto, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19) están en libertad, acusados de ser "partícipes necesarios" del hecho.