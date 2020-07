Situado de nuevo en el medio de una polémica, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias negó haber incitado la violencia al retuitear la imagen de un fusil en donde se pedía dejar atrás las protestas con cacerolas y pasar a las armas.

"Jamás he sido denunciado por violencia. Yo me podría entretener mostrando la cantidad de amenazas que recibo. Está formado como un hábito. Están pasando cosas muy graves en el país que no se ponen en relevancia", sostuvo Iglesias en diálogo con Radio Rivadavia.

Por su parte, el diputado tampoco se desdijo de un comentario irónico que realizó por Twitter en donde le respondió a un usuario de la ciudad de La Plata que no vaya a "ahogarse" en su "propia mierda", en referencia a la inundación que sufrió la capital bonaerense en 2013, y redobló la apuesta, al afirmar que esto sucedió "gracias a la corrupción" del gobierno kirchnerista.