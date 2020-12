La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó una ley de impuesto a las grandes fortunas que tendrá carácter permanente y no la vigencia temporal propuesta a principio de mes por el gobierno socialista de Luis Arce, una medida que, según la oposición conservadora, podría desalentar inversiones. "Se cobrará de manera indefinida el impuesto a las grandes fortunas. Esto se ha aprobado, hubo algunos que no estaban de acuerdo, pero estamos en democracia", dijo el presidente de ese cuerpo legislativo, Freddy Mamani. El impuesto, que gravará con alícuotas de entre 1,4% y 2,4% a fortunas valuadas en por lo menos 30 millones de bolivianos (4,3 millones de dólares), estaba planteado para ser aplicado por dos años en el proyecto del Ejecutivo aprobado por la Cámara Baja a principios de mes. En ambas cámaras, controladas por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), la oposición conservadora no planteó objeciones de fondo aunque advirtió que la medida podría desalentar inversiones.