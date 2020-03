M e gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos, pero tengo sólo 12 de estos que yo quiero que representen a tu familia, porque si venís acá es porque vas a dar 1.000 pesos". Esta es sólo una parte de la filmación que desató el escándalo y cantidad de críticas al pastor Giménez. Entre las que opiniones, la pastora Irma, ex pareja de Giménez, aseguró: "Me siento avergonzada por lo que está haciendo, antes quizás hizo esas cosas pero esta vez es algo sensible en el mundo, me puse a llorar cuando vi el video. Es tétrico, morboso. Lo vamos a meter preso". Lo cierto es que ya lo denunciaron por estafar a los miembros de su iglesia con la venta ilegal de alcohol en gel como una "cura milagrosa". Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado de prensa, se abrió una investigación por una "posible venta de los elementos que se difunden como de ‘cura milagrosa’ en el Templo de Ondas de Amor y Paz, que dirige Héctor Aníbal Giménez, situado en la avenida Rivadavia al 3700, en Almagro". La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo de Matías Michienzi, investiga la oferta de alcohol en gel a través de la página oficial del Templo Ondas de Amor y Paz en Facebook, por valor de 1.000 pesos la unidad, un precio "excesivamente mayor al del valor de mercado" de ese producto, de uso extendido y recomendado en estos días para la prevención de la circulación del coronavirus. La causa comenzó con la denuncia de una abogada, que fue citada a declarar como testigo y ya ratificó sus argumentos ante la Justicia. "La abogada afirmó que en el templo del pastor Giménez se colocaban a la venta frascos de alcohol en gel que se difunden como una ‘cura milagrosa’ a precios exorbitantes", dijeron fuentes judiciales. Según se informó en el comunicado de prensa del MPF, el pastor Giménez fue imputado por la posible infracción del artículo 208, inciso 1°, del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a un año "al que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito".

También el predicador discutió con Jorge Rial, ya que el conductor de "Intrusos" ofició de portavoz de los que piensan que es un chanta. Luego, el pastor replicó: "En este momento no tengo plata para hacer televisión y te estoy bendiciendo. Yo no vendo alcohol, yo predico un mensaje de Dios. Bendecimos a todos aquellos hermanos y hermanas que estaban preocupados por la difamación de nuestro querido Rial, él habla desde la ignorancia espiritual. Aceptamos que estamos en libertad y democracia y podemos decir lo que sea, sin faltar el respeto. En estos días, como no estábamos pudiendo imponer las manos libremente por el temor que hay al contagio, usamos como prevención la opción del nardo puro en gel".