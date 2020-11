"Comunicate con El Diablo", le dijeron a una mujer dos desconocidos que a fines de agosto pasaron frente a su casa y le dejaron un papel con un número de teléfono y una amenaza. Le exigían dinero a cambio de "no matar a alguno de sus hijos". La víctima no pagó y la noche siguiente hubo un ataque a balazos a tres domicilios de la cuadra. Dos jóvenes fueron imputados bajo un novedoso encuadre penal. Por primera vez desde que arrancó la saga de balaceras en Rosario les imputaron el delito de intimidación pública, una figura que tiene en cuenta la afectación al orden común y el temor causado no sólo a los destinatarios de las balas sino al resto de la sociedad. El delito fue propuesto en una audiencia penal por la fiscal Valeria Haurigot, coordinadora de la unidad que investiga las balaceras que en muchos casos son ordenadas desde la cárcel con el objetivo de infundir terror. La jueza Silvia Castelli aceptó el uso de esa figura y dejó a uno de los acusados en prisión preventiva por 60 días.