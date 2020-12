Acusado de prender fuego la casa de su ex pareja y matar a sus tres perros, la Justicia de San Luis dictó la prisión preventiva de un hombre en la ciudad de Villa Mercedes.

El juez penal Leandro Estrada decidió procesar a José Ernesto Paredes, de 30 años, por el delito de producción de un incendio y actos de crueldad animal cuando el 12 de diciembre último atacó la vivienda de su ex pareja. Un día después del hecho, la policía detuvo a Paredes como principal sospechoso del incendio ocasionado en la casa situada en la manzana 782, del barrio 250 Viviendas.

Según la investigación judicial, el hombre ingresó a la casa de su ex pareja cuando ella no estaba y causó un incendio. Todo fue registrado en los videos que filmaron los vecinos de la mujer, que lograron apagar el fuego y, además, salvaron la vida del atacante porque se había quedado encerrado por el fuego que había provocado.

La ex pareja del acusado dijo a la policía que la agresión fue cometida cuando ella y su hija -también lo es del detenido- salieron de la casa para festejar el cumpleaños de la niña. Quienes sí estaban en el hogar eran sus tres perros, que murieron asfixiados.

La mujer denunció que desde que terminó la relación recibía amenazas de su ex pareja. "Si no estás conmigo, voy a hacer algo que no va a tener vuelta atrás", le había escrito el hombre en noviembre pasado.