S e cayó el sistema. En la tarde de ayer, centenares de millones de usuarios en todo el mundo se quedaron sin servicio de WhatsApp. Las quejas comenzaron a reproducirse en las redes sociales y, por supuesto, los memes no tardaron en aparecer.

En la Argentina la caída se produjo alrededor de las 16.30 y siguió así por aproximadamente una hora, tiempo en el que hubo llamados telefónicos como hace mucho no ocurría, hasta que el servicio de mensajería logró recomponerse.

Poco después, un vocero de la compañía explicó: "Somos conscientes de que algunas personas actualmente están con inconvenientes para enviar mensajes. Estamos trabajando para restaurar WhatsApp para todos lo más rápido posible".

De acuerdo con los registros de reclamos, el pico de las quejas de los usuarios en Argentina se produjo minutos antes de las 17. En ese momento, 75% de los casos indicaba que no se conectaba a la plataforma, mientras que el 25% restante afirmaba que no podía enviar ni recibir textos. Hasta ese momento, nadie entendía bien qué ocurría, pero las dudas se disiparon cuando la noticia comenzó a correr por las redes sociales.

Durante la media hora siguiente los problemas continuaron, hasta que finalmente la situación se normalizó.

Las regiones más afectadas por esta irregularidad fueron varios países de Europa y también México. En el resto de América los problemas no fueron tan pronunciados, aunque afectaron ûademás de a Argentina- a Brasil, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Perú y algunas zonas de Canadá.

Tendencia y memes

Como era de esperar, la caída del servicio de mensajería perteneciente a la empresa Facebook fue uno de los temas principales de las demás redes sociales y en Twitter hasta se volvió tendencia.

Además, aparecieron los infaltables memes, muchos de ellos haciendo referencia a quienes no se enteraron del problema porque nadie les escribe: "Qué triste que ni me di cuenta de que se cayó WhatsApp porque nadie me habla".

"Tranquilo, si no recibes mensajes de WhatsApp, no es que te haya abandonado el mundo, es que hay una caída de servicio. Pero seguro que podemos hablar con los nuestros, incluso cara a cara", decía otro de los tantos mensajes irónicos que circularon por la red social del pajarito.