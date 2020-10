E l universo Cris Morena, que abarcó gran parte de los programas infantiles y juveniles desde mediados de los ‘90, siempre pregonó el amor y la paz. Aquel espíritu se mantuvo a lo largo de su carrera, en la que se incluye a "Casi Ángeles", aunque paradójicamente, por fuera de sus personajes, algunos integrantes del elenco al parecer guardan rencores pasados que los hacen "casi" pelear. Se trata de Yeyo de Gregorio, quien le dedicó duras palabras a Nicolás Vázquez al ver una situación que él consideró falsa.

Todo comenzó cuando Nico le dedicó un emotivo saludo a Agustín "Cachete" Sierra y Rocío Igarzábal, quienes realizaron un homenaje a la exitosa novela en el "Cantando 2020". Tras ver el video, Yeyo no pudo contener su furia y disparó en Twitter: "El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo... mamá, cómo les gusta el show". Luego, se extendió: "No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’; ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey".

Con sus posteos, Yeyo reveló una pelea entre Sierra y Vázquez, en la que este último habría amenazado a su compañero con perjudicar su carrera. Pero luego, De Gregorio quiso bajar los decibeles y concluyó: "Ya está, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía generar. No tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie, sólo me nació saltar así por un gesto que no me gustó, ya aclararemos todo en privado. Fin".

Aunque el actor quiso terminar la historia, se unió una nueva participante a la discusión. Gimena Accardi, esposa de Vázquez a quien conoció justamente grabando "Casi Ángeles", salió a defender a su pareja y respondió: "Sería ideal que además aclares que la frase fue: ‘Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más’ (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro). Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico". Tras el primer golpe, la actriz siguió con un tono muy cínico: "Queda muy claro a quién le gusta el show acá. De más está decir lo generoso que es Nicolás y cómo siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir más lejos, te dio tu único protagónico en teatro".