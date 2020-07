El ex director operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Martín Coste pidió ayer que se incorpore al expediente en el que se investiga espionaje ilegal sobre el Instituto Patria su declaración ante el Congreso, donde sostuvo que "el director general de Operaciones (del organismo) era la subdirectora" Silvia Majdalani. Coste, que ocupó formalmente ese cargo desde julio de 2018 hasta el final del gobierno de Cambiemos, se presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde estaba citado a indagatoria por la causa en la que se investiga supuesto espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2018. El ex espía, que asistió acompañado por su abogado, escuchó la imputación en su contra y no efectuó descargo oral ni respondió preguntas, tomó copias de la causa y aseguró que declarará cuando haya podido estudiarla.