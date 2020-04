En videoconferencia con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Felipe Solá afirmó que el gobierno no dejará "desamparado a ningún argentino que se encuentra en el exterior y quiere volver al país", detalló que hay más de 24.500 personas en lista de espera pero no hay un cronograma de regreso. Explicó que el programa empezó el 11 de marzo y se le pidió a los consulados que hicieran una lista con el orden del vencimiento del pasaje, aunque después la prohibición de vuelos regulares y la decisión de compañías de no hacer vuelos complicó la situación.