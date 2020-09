Un tribunal constitucional de Bolivia determinó que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en las próximas elecciones, que tendrán lugar el 18 de octubre. La decisión fue tomada por Alfredo Jaimes, un magistrado nombrado específicamente para romper el empate jurídico en el que había quedado la corte, cuya votación al respecto de la semana pasada culminó con cuatro votos a favor y cuatro en contra. Quienes se inclinaron por la negativa basaron su decisión en el hecho de que el ex presidente boliviano no cuenta con dos años de permanencia en su país previos a la elección. Sebastián Michel, vocero del Movimiento al Socialismo (MAS), remarcó la semana pasada que Morales no puede estar presente en Bolivia porque "no tiene garantías constitucionales".