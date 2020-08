E l Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro comunicó que realiza una pormenorizada investigación en relación con la detención de una mujer que salió a pasear con su perro, "por violación de las restricciones establecidas por la pandemia". Ayer, la señora, de nombre Sabrina Coria, denunció en medios televisivos que fue "maltratada" durante su traslado a la comisaría.

La cartera provincial reconoció el malestar ocasionado en la población por la circulación de un video de la detención, y dispuso el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes a fin de deslindar cualquier tipo de responsabilidad sobre el accionar policial.

Cabe recordar que efectivos policiales de la Subcomisaría 80 y del Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche detuvieron a una mujer que incumplía la prohibición de circulación vigente en esa localidad para los días domingo, como medida para frenar el avance de la pandemia de Covid-19.

En la zona de colectora de la Ruta Nacional 237, personal policial se acercó a la mujer y le indicó que debía regresar a su domicilio. "Ante la desobediencia, se pidió la presencia de personal femenino del Cuerpo de Seguridad Vial para proceder a su detención y su traslado a la unidad policial", confirmaron en un comunicado del gobierno provincial.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que dispuso el inicio de actuaciones pertinentes. Una vez recibidos los antecedentes, la mujer recuperó inmediatamente su libertad.

El hecho

"Es horrible, salgo a pasear a mi perro y ustedes me están molestando", dijo Sabrina Coria a los policías que desde un patrullero le solicitaron que regrese a su casa. "Ustedes no tienen derecho a hacer eso", se quejó la docente, quien cuestionó que los uniformados de la policía de Río Negro la persiguieron con el patrullero durante tres cuadras y le exigían no circular mediante un altavoz. En el video que filmaron los uniformados se evidencia la voz de dos policías que le reclaman que se coloque el barbijo y también le reiteran que en Bariloche está prohibido circular los domingos. "Hoy es domingo, señora, nadie puede salir", afirmó uno de los policías desde la camioneta policial, a lo que la mujer responde que lo hizo por una necesidad del perro y que lo hace 20 minutos por día. La respuesta inmediata del uniformado fue: "Dígaselo al Presidente, señora".

Visiblemente molesta, la mujer cuestionó si los policías tenían el derecho de perseguirla tres cuadras y les solicitó que se identifiquen para filmarlos con su celular. "Quiero que me digan por qué razón me persiguieron con el altavoz diciendo ‘señora, vaya a su casa’", indicó. Uno de los policías se identificó como el sargento primero Carlos Acosta de la Subcomisaría 80 y mirando a la cámara del celular de la mujer ironizó: "Hoy es domingo, señora, no se puede circular" e insistiendo con la misma frase remató: "Qué parte no entiende del Presidente, hay un decreto, no entiende el decreto del aislamiento, señora". El otro uniformado dijo ser el cabo Altamirano.