Un proyecto de Ley para reformar el Ministerio Público y establecer que tanto el procurador como el defensor general de la Nación sean elegidos por mayoría absoluta, en lugar de los dos tercios que se exigen actualmente, fue presentado ayer en la Cámara alta por el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

La iniciativa surgió en el marco de la discusión que por estas semanas se está dando en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales sobre el asunto. Mientras la oposición insiste con que los jefes de los fiscales y de los defensores oficiales deben seguir siendo elegidos por mayoría especial, desde el oficialismo apuntan a flexibilizar esa cuestión.

El proyecto de Weretilneck, ex gobernador de Río Negro y uno de los senadores de partidos provinciales aliados al Frente de Todos, también propone que la duración de los cargos de las cabezas del Ministerio Público no se extiendan más allá de los cinco años, con una reelección. Según los considerandos del proyecto, al abandonar el carácter vitalicio de los cargos, la elección del procurador y del defensor oficial ya no requiere la mayoría calificada originalmente planteada.