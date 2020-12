El ex jugador de la selección argentina de rugby Facundo Soler, padre de Mateo, uno de los acusados de protagonizar el feroz ataque a un joven en un barrio privado de Córdoba, negó que haya sido una reacción grupal contra Lautaro y hasta responsabilizó a la víctima por lo sucedido: "Fue una pelea mano a mano".

"La historia es así: mi hijo con cuatro amigos más se enteraron de la fiesta que hacían después de la cena de egresados en una casa particular. Ellos, a través de un amigo que vive en Lomas, ingresaron y fueron a la fiesta a ver si podían entrar", dijo Soler, de 47 años, quien jugó 25 partidos con la camiseta deLos PUmas.

"Cuatro de los chicos ingresaron y Mateo, mi hijo, que era el último, habló con una madre que le preguntó si eran del egreso. Él le dijo que no y le pidió entrar pero la mamá le dijo que no, que era una fiesta privada por el tema de la pandemia, y le pidió que se fuera", continuó su particular relato.

Según la versión de la familia Soler, Mateo pidió permiso para entrar, buscar a sus amigos y retirarse del lugar, y en ese trayecto se cruzó con Lautaro Insúa quien, de acuerdo con sus dichos, lo increpó y le preguntó qué hacía en el lugar.

Fue entonces que el agresor intentó explicarle que contaba con el permiso de una de las madres que controlaba en las puertas del lugar para buscar a sus amigos y allí se desató la pelea.

"Lautaro empezó a forcejear con él, le pegó una trompada, le hizo como un tackle, lo tiró al piso contra un alambrado y lamentablemente Mateo en ese momento creyó que se había lastimado el tobillo y él ya tuvo una fractura en un tobillo, se le cortó el ligamento en otro, y pensó que tenía una lesión parecida a la que lo dejó sin jugar por dos años. Se levantó con bronca y le pegó dos trompadas que hicieron que Lautaro terminara con fractura de nariz", reconoció Facundo Soler.

"Después de eso se separaron, mi hijo quiso quedarse a hablar con la mamá para explicar lo que había pasado pero no le dieron la oportunidad", dijo el hombre, quien finalmente añadió: "Mi hijo no toma alcohol, el tema principal de este acto es el alcohol que hizo que Lautaro reaccione agrediendo y pegándole a mi hijo, que se defendió".