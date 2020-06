La relación entre el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, y su par de Castelli, Francisco Echarren, es algo más que tensa. Los mandatarios, de distintas identidades políticas, suelen cruzarse por distintos temas de actualidad: las inundaciones, las obras, la salud, la pandemia. Pero ahora la tensión entre ambos llegó a un punto límite. Es que Echarren, que acaba de ser papá por segunda vez, intentó llevarle a su hijo algunas latas de leche, por pedido expreso de la mamá, que se encuentra recién operada e internada en un hospital de Dolores. Allí se encontró con una sorpresa: "A la entrada me paró la policía y me dijo que por orden del intendente Camilo Etchevarren, el intendente de Castelli no puede entrar a la ciudad de Dolores, por más que le vaya a llevar leche a su hijo recién nacido. Después me llamó gente de la policía de Dolores para contarme que el intendente había hecho un despliegue alrededor del sanatorio y que mandó a revisar los baúles en la entrada para ver si pretendía entrar en un baúl", dijo Echarren por WhatsApp. Lo cierto es que Echarren debió presentar un recurso de amparo, que le fue concedido, para poder ver a su mujer y a su hijo recién nacido.