Después de casi nueve meses sin actividad, la Agencia Córdoba Turismo lanzó una original campaña en su sitio web para captar la atención de posibles visitantes de cara a la temporada 2021. El portal, uno de los más populares a nivel destinos provinciales del país, ofrece la traducción del contenido a nueve idiomas, incluidos los nombres de pueblos y ciudades que fueron traducidos de forma literal, dando que hablar en las redes.

Según explicaron los responsables del divertido ¿error? que se viralizó en las redes sociales, en vez de recurrir a profesionales, optaron por utilizar la herramienta de traducción de Google. Así fueron traducidos al inglés y de manera literal los nombres de algunas ciudades, surgiendo "Sierras Girls", en vez de Sierras Chicas, "Get out if you can" para Salsipuedes, "Skirt" por La Falda y "Strong Soul" como Almafuerte, entre otros.

"Si bien el Google Translate no es exacto y, en algunos casos, tiene errores de contextualización, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial", justificaron.