J ennifer Dusinsky (21) y Julio López (37) fueron rescatados. Ella había caído del acantilado y estaba viva y él todavía colgaba del precipicio en el sur de Mar del Plata. El hecho ocurrió el 21 de octubre y si bien al principio la joven declaró que ambos se habían caído desde la cornisa, los investigadores sospechan que se trata de un intento de femicidio. El fiscal Alejandro Pellegrinelli está a cargo de la investigación. Al tratarse de un lugar silvestre, no hay cámaras de video ni había testigos. La sospecha es que López arrojó a Dusinsky.

Ella terminó internada en el Hospital Interzonal con fracturas de pelvis y de tibia y peroné, y les dijo a los policías y rescatistas que la asistieron lo mismo que cuando llamó al 911 después de impactar contra una roca de la playa y estar más de 10 minutos inconsciente: que había sido un accidente.

Pocos días después del hecho, Jennifer escribió las primeras letras contra López en su muro de Facebook. "Y bueno, así es el amor. Así los celos cuando una relación no va. Después de tantos meses vuelve y justo se entera con quién andaba o algo. Todo puro celos, pero Dios se encarga de todo. A mí me arruinó la vida de no puede (sic) caminar, me quebró la cintura y la pata, me arruinó la vida y la de mis hijos", y también dijo "casi me mata" y "me llevó allá a matarme y no pudo el gato, tuve un dios aparte, 30 metros caí".

Pellegrinelli también accedió a un audio de WhatsApp en el que Jennifer le decía a una de sus hermanas que López la había empujado hacia el vacío. Con esto más testimonios de familiares sobre el tipo de relación que tenían, el fiscal pidió la detención del sospechoso.

Fue apresado acusado de tentativa de femicidio y si fuera encontrado culpable podría pasar hasta diez años en prisión. Estuvo en una clínica de rehabilitación tras acordar la entrega con la Justicia.

El hombre relató que ellos tenían una relación violenta y enfermiza, condicionada por sus respectivas adicciones a drogas. Dijo que ella le pegaba a él.

Dusinsky y López tienen un hijo en común, y cada uno tiene otros con otras parejas. Estaban separados desde agosto. Según declaró él, la noche previa la pasaron juntos "de caravana" y de allí se fueron a la zona de los acantilados. "Ella se asomó al acantilado, estaba jugando con unas llaves, y yo intenté manotearla para que no se caiga, trastabillamos y nos caímos", relató el acusado.

López declaró que la violencia era mutua y recíproca y advirtió al fiscal Pellegrinelli que él denunció a Dusinsky tiempo atrás ante los juzgados de familia y que le impusieron a Jennifer una orden de restricción de acercamiento a él.

La Justicia comprobó que eso es cierto. El fiscal del caso tiene algo menos de 30 días para pedir la prisión preventiva de López, quien está detenido en la alcaidía de la unidad penal de Batán y será sometido a pericias psicológicas.