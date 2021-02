P or increíble que parezca, esto le pasó a una mujer de 58 años en Francia. Como resultado, tanto su cédula de identidad como su permiso de conducir dejaron de ser válidos, su número de seguro social también fue cancelado y ya ni siquiera tiene seguro médico. "Estoy muerta para los tribunales, para las agencias gubernamentales, estoy muerta para todo el mundo". "Tengo la sensación de estar en una espiral infernal", aseguró ante la cámara de un canal de televisión local. "Ya no salgo porque no sé qué podría pasar si me arrestan, si se me presenta un problema. Si necesito ir a la tienda, voy bajando la cabeza, voy cuando ya casi están cerrando o hago todo muy rápido, para comprar un par de cosas solamente". "Mi marido hace las compras. No me atrevo a conducir, como solía hacerlo. Me despierto por la mañana y no puedo esperar a que termine el día".

No es un problema reciente: hace tres años que Jeanne está oficialmente muerta. "Descubrí que no estaba viva gracias a una sentencia del Tribunal de Apelación de Lyon", explicó, para luego agregar: "Los alguaciles del tribunal vinieron y me hablaron sobre la ‘difunta’ Jeanne Pouchain".

Los empleados tenían dos cartas, una para su esposo y otra para su hijo. "Mientras leía estos documentos, me di cuenta de que, de hecho, estaba muerta". La acción legal contra Jeanne Pouchain llegó a la Corte de Casación, el tribunal más alto de Francia. Al parecer, los problemas para Jeanne empezaron cuando una ex empleada la demandó. Ella dirigía una empresa de limpieza y la trabajadora quería una compensación por haber perdido su trabajo casi 20 años atrás.

Por varios años, el caso fue de un lado a otro en el sistema jurídico francés, hasta que un tribunal de Lyon dictaminó en 2017 que los daños tendrían que ser pagados, pero que la gerente de la empresa había fallecido.

Jeanne asegura que nunca recibió una citación para asistir a la audiencia, por lo que no pudo impugnar la decisión ni su nueva condición de persona fallecida. Como resultado, quedó muerta legalmente y además a su esposo e hijo les dijeron que tendrían que pagarle 17.000 dólares a la ex empleada como compensación.

Los efectos del veredicto causaron más que daños financieros. "Todo es como un campo de batalla. Dejé de salir, me quedaba en casa siempre que podía. Cuando alguien toca el timbre, me escondo porque tengo miedo. No sé qué otras malas noticias pueden venir", contó angustiada.

Más de tres años han pasado y Jeanne todavía está tratando de persuadir al sistema francés de que la resucite legalmente. "Quiero que el Estado me devuelva mi identidad. Me la quitaron. Quiero recuperar mi vida, recuperar a mi familia, a mi esposo, a mi hijo, mi círculo social". La semana pasada, un tribunal celebró una audiencia pública en la que su abogado presentó una denuncia contra el poder judicial francés por mantener registros falsos. El equipo legal de Jeanne tiene que demostrar la invalidez del documento judicial que dice que está muerta para anular el veredicto anterior que la describe como fallecida. "Lo más importante es demostrar que estoy viva, demostrar que existo", concluyó.

El litigio

El abogado de Jeanne, Sylvain Cormier, manifestó que la ex empleada indicó que Jeanne estaba muerta, sin ofrecer ninguna prueba, y "todos le creyeron". "Nadie lo comprobó", insistió. La ex empleada no se ha pronunciado sobre el asunto públicamente, ni siquiera ha sido identificada.