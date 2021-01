El Intendente de Villa la Angostura, Fabio Stefani confirmó hoy resultó positivo en el test de coronavirus y que quedó aislado en su domicilio particular, según informó a través de la red social twitter.

"Quería contarles que este miércoles por la noche comencé con algunos síntomas físicos de cansancio y dolor de garganta, por supuesto decidí aislarme en mi casa y hoy me realicé el hisopado a primera hora que dio positivo", explicó. Stefani dijo que seguirá ocupándome de su recuperación "sin desatender" sus funciones como intendente. "Me quedaré en casa los días que han sido indicados para curarme y sobre todo, para no transmitir el virus", señaló.

El jefe comunal pidió a los ciudadanos que "se sigan cuidando, con todas las medidas sanitarias".