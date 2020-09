En plena disputa entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires por el regreso de algunos alumnos a las aulas, el intendente radical Gustavo Posse subió la apuesta y dijo que presentará protocolos para que todos los niveles vuelvan a concurrir a las escuelas y colegios de su municipio.

En diálogo con radio Mitre, el intendente de San Isidro -que permitió gimnasios y autocines, pese al rechazo provincial- dijo que piden permiso para retomar las clases, porque parten "de la base de que está amesetado el conglomerado y el AMBA" en la cantidad de contagios de Covid-19. Posse explicó además que el pedido incluye "escuelas de gestión pública y privada en todos los niveles", lo que involucra a unos 60.000 alumnos.

Sin embargo, dejó en claro que la vuelta a clases dependerá de la decisión que tome finalmente la provincia, por cuanto los establecimientos dependen de la Dirección General de Escuelas del distrito. Y remarcó que entiende "a la provincia, que no quiere la circulación" de personas, pero consideró que, en este punto, "también hay que ver en problema que se creó por no ir a clases presenciales".

"No hay peor gestión que la que no se intenta", dijo finalmente, consultado sobre qué pasaría si su protocolo no es aceptado, y se mostró esperanzado en acuerdos con el gobierno provincial.