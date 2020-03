T ras el aluvión de turistas que se registró el último lunes a la ciudad balnearia de Monte Hermoso, luego del anuncio del gobierno nacional de la suspensión de clases en todo el país por el coronavirus, los intendentes de los partidos de La Costa, Pinamar, General Pueyrredón y el citado Monte Hermoso tomaron medidas extremas para desalentar la llegada de visitantes.

Mientras el gobierno promueve el trabajo remoto, el licenciamiento de los grupos de riesgo y la disminución del movimiento de gente en las calles, para controlar la propagación de la pandemia, algunos aprovecharon la situación para tomarse unas vacaciones. Por eso, los mandatarios de las principales ciudades balnearias de la Costa Atlántica pidieron que para este fin de semana largo no vayan turistas.

"En Pinamar tomamos la decisión de prohibir toda actividad vinculada a los servicios turísticos y gastronómicos, desde alojamientos hasta entretenimiento. No queremos que vengan, hay una situación internacional y hay que respetar los protocolos de aislamiento y la cuarentena", escribió en Twitter el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

Para llevar a cabo el control de estas medidas, el líder municipal anunció que dividirá el estado en "salud y fiscalización" y convocará a los trabajadores municipales para garantizar el cumplimiento de estas dos áreas. En este marco, también anunció que reforzará el sistema "Ojos en alerta", que junto a la policía de la provincia de Buenos Aires controla a aquellas personas que deben cumplir con la cuarentena. Finalmente, Yeza adelantó: "Vamos a tener controles de ingreso al partido de Pinamar y se van a sumar controles de tránsito a lo largo y ancho de las distintas localidades. Pedimos y recomendamos reducir la circulación al mínimo posible". Pese a que reconoció que esta medida afecta a la economía de Pinamar, el intendente consideró: "Las prioridades son claras: la salud de la población está por encima de la renta particular. Es un esfuerzo que requiere de todos".

En tanto, el intendente del partido de La Costa, Cristian Cardozo, acompañó la iniciativa de su vecino y escribió en Twitter: "En la Costa no estamos de vacaciones". En este marco, el jefe municipal anunció una serie de medidas para desalentar el turismo, como el cierre de "los parques temáticos, bingos, casinos, cines, teatros, salas de videojuegos y entretenimientos. Restaurantes, bares y hoteles deberán bajar su ocupación al 50%". Agregó que "suspendimos todo tipo de actividades culturales, sociales y reuniones masivas. Realizaremos rigurosos controles. Junto a muchas inmobiliarias, también hemos decidido suspender los alquileres para este fin de semana". Por último, les pidió a los vecinos que acompañen las medidas de prevención y exigió "solidaridad, determinación y máxima responsabilidad social e individual".

Por su parte, Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata, solicitó a los turistas que se abstengan de visitar La Feliz en los próximos días. "Se van a encontrar con una ciudad que no podrán disfrutar, en la que no se puede circular, en la que hay restricciones. No vengan a Mar del Plata", escribió en la red social. Posteriormente, decretó el cierre de todos los comercios gastronómicos, espacios recreativos y rotiserías de la ciudad hasta el 31 de marzo próximo. Los hoteles no podrán tomar reservas y se limita las actividades de establecimientos sociales, culturales o religiosos. En los comercios de alimentos, medicamentos y limpieza se deberá poner un horario exclusivo para la atención a grupos de riesgos. En paralelo, a lo largo de la jornada se realizaron controles en los ingresos de transportes de pasajeros y de cargas a Mar del Plata.

A su vez, la escena de largas filas de turistas intentando ingresar a Monte Hermoso llevó al intendente Alejandro Dichiara a tomar medidas para proteger la salud de la población local. "Estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa y que no venga a Monte Hermoso", aseguró el jefe comunal en diálogo con Radio 10. En este marco, manifestó el miedo de que traigan el virus "desde afuera".

"La gente no tiene que ir a Mar del Plata, ni a Monte Hermoso, ni a las Cataratas del Iguazú, ni al Glaciar Perito Moreno. Para combatir esta pandemia se tienen que quedar en sus casas, hay poco entendimiento e irresponsabilidad", sentenció Dichiara.

Restricción nacional

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación determinó que los hoteles sólo estarán habilitados para alojar a extranjeros no residentes en el país hasta el 31 de marzo, según el pedido del Ministerio de Salud para fomentar el aislamiento social a causa de la pandemia de coronavirus. Por su parte, quienes ya se encuentren alojados en un hotel en situación de aislamiento obligatorio podrán permanecer hasta completar el período. En consecuencia, los argentinos y argentinas que hayan realizado una reserva hotelera para el período entre el 16 y el 31 de marzo, podrán solicitar el reintegro a la empresa correspondiente. Frente a cualquier consulta, los usuarios podrán solicitar más información a coronavirus@turismo.gob.ar.